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Падение Lady Gaga на концерте попало на видео

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Падение Lady Gaga на концерте попало на видео

Москва, 2 июня. Популярная американская певица, автор песен и продюсер Lady Gaga упала на концерте. Поклонники исполнительницы опубликовали в Сети соответствующее видео.

На кадрах видно, что Lady Gaga спускалась на сцену на гигантской металлической конструкции, однако зацепилась и упала. Двое мужчин из подтанцовки поддержали ее. При этом исполнительница не останавливалась и продолжала петь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casi se nos cae Lady Gaga hoy!!! ???? #gagavegas #ENIGMA

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Ранее таблоид Daily Mail сообщил, что Lady Gaga разделась до нижнего белья во время ежегодного бала-маскарада Met Gala в Нью-Йорке. Она приехала на светское мероприятие в объемном ярко-розовом платье с пышными рукавами, шлейф которого несли мужчины в черных костюмах.                                                              

Поднявшись по лестнице, артистка сбросила розовое платье и продемонстрировала черное платье с пышной юбкой и корсетом. Под конец дефиле она и вовсе разделась: под ее третьим платьем оказался комплект нижнего белья черного цвета и сапоги на огромной платформе.                                                                  

Отметим, американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса Lady Gaga является обладательницей премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась». Она начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records.

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Автор: Сергей Петров
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