Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Москва, 2 июня. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России. Чтобы решить проблему водной блокады полуострова, экс-глава столицы хочет использовать притоки Днепра и Десны.

По словам Лужкова, около 15 кубических километров воды в год попадает по рекам Днепровского бассейна в Украину с территории России. Бывший глава Москвы предлагает изъять 3 — 4 кубических километра воды из притоков Днепра и Десны, а затем перенаправить их в бассейн Оки, Волгу и Дон. Затем данный объем можно будет выпустить в Северо-Крымский канал через Керченский пролив. После этого с помощью инновационных технологий можно обеспечить реверсную подачу и организовать распространение воды по всему полуострову.

Лужков подчеркнул, что направить воду в регион напрямую из Дона без дополнительных ресурсов невозможно. В бассейне реки уже зафиксирована острая нехватка воды. Подавать в Крым от одного до полутора кубических километров воды в год можно по трубопроводу, проложенному по дну или берегу Азовского моря. Второй вариант — направить воду из Дона в реку Кубань, а уже оттуда на полуостров. Бывший глава столицы уверен, что такой проект навсегда решит проблему водной блокады Крыма.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ предложили внести ущерб от диверсий Украины в сумму компенсаций полуострова. Напомним, в первые годы вхождения региона в состав России Украина устроила водную, энергетическую и продовольственную блокаду Крыма.