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Ушаков заявил об отсутствии «импульсов» из США по новой встрече Путина и Трампа

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Ушаков заявил об отсутствии «импульсов» из США по новой встрече Путина и Трампа

Нур-Султан, 2 июня. Вашингтон пока не предоставил Москве никаких конкретных предложений по организации встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, о том, что Москва готова налаживать диалог с американской стороной, ранее заявил сам Владимир Путин. По мнению президента РФ, его новая встреча с Трампом могла бы состояться на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии.

30 мая о том, что США пока не направляли обращений по поводу нового саммита Путина и Трампа, сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе обсуждения переговоров Россия ждет инициатив от США. В начале мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. На повестку было вынесено, в частности, положение дел в Венесуэле. Трамп назвал эту беседу с Путиным очень позитивной.

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Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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