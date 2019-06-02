Невзоров рассказал, как из Началовой будут делать святую

Москва, 2 июня. Александр Невзоров назвал культ Юлии Началовой некрофилией и заявил, что из певицы сделают святую.

По мнению телеведущего, Началова является примером возникновения дикого парадоксального культа, при котором уже начались «добавления земли с могилы в чай и облизывания креста на могиле». В видео на своем You Tube канале он объяснил, что при таких некрофильских культах люди стремятся контактировать с трупами, украшать их, имитировать общение с ними. В ход также идут и разные выделения трупов (пот, слезы), либо одежда и волосы.

«Христианство по сути своей замешанный на некрофилии культ. И это не только православие. Вообще вся культура предельно некрофилична. И Ленин, и Пирогов, и пирамиды, и курганы — все это фрагменты этого культа», — считает Невзоров.

В дальнейшем, по его мнению, обязательно будем имитирована и нетленность «мощей» певицы, а когда этот культ дойдет до апогея, ей начнут приписывать действия, которые она никогда не совершала. Объяснил Невзоров и что именно привлекает людей в Началовой, феномен ее некрофильского культа. По словам журналиста, все дело в том, что современную публику завораживает медийность.

«Но почему тогда, например, не Кобзон, а средняя певичка. Дело в том, что эта медийность работает лупой, она укрупляет, делает даже из букашенции огромное животное», — объяснил он.

Кроме того, как подчеркнул Невзоров, некрофильский культ не может быть без сексуальной составляющей.

«Ее черты пытаются заполучить женщины, заряжая на могиле Началовой крема. Ну, а с мужчинами все понятно»,— заключил он.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта этого года в возрасте 38 лет. Врачи диагностировали у нее заражение крови, сердечную недостаточность, подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.