СК опубликовал видео дома, где заживо сгорели четверо детей. ФАН-ТВ

Четверо детей стали жертвами пожара в городе Богданович Свердловской области. Пожар произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Газ был перекрыт, причина возгорания устанавливается. Предварительно, дети от одного до шести лет находились дома одни и погибли во сне. Выгорело почти 40 кв. метров площади. Семья Красиковых — многодетная, у них было 8 детей. При обходе квартир, на девятом этаже также обнаружены мужчина и женщина, которые отравились продуктами горения. Спасти Александра Иванищева не удалось, он погиб. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».