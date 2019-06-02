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Смолов оценил физические возможности выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

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Смолов оценил физические возможности выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Москва, 2 июня. Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов прокомментировал инцидент с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой Кинси Волански.

По словам футболиста, у актрисы хорошие физические кондиции. Смолов заметил, что «бежала она неплохо».                     

«Как я могу оценить физические кондиции выбежавшей на поле девушки? Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Ее физические возможности явно лучше, чем у стюардов», — отметил спортсмен.

Он также подчеркнул, что у Волански «не только стартовая скорость, но и форма была неплохой».

«Конечно, эта акция не красит футбол, но это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», — заметил Смолов.

Ранее сообщалось, что во время финального матча Лиги чемпионов в Мадриде на поле выбежала полуголая актриса и модель мужских журналов из США Кинси Волански. По версии некоторых СМИ, организатором акции является русскоязычный блогер Виталий Здоровецкий, проживающий в Соединенных Штатах.                                                                 

Напомним, «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 и выиграл футбольную Лигу чемпионов. Матч прошел в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Первый гол оформил в ворота Мохамед Салах, второй забил Дивок Ориги.

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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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