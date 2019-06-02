В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов после прихода Зеленского к власти

Луганск, 2 июня. Власти ЛНР заявили об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Ранее в министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР сообщили, что за минувшую неделю два мирных жителя республики получили тяжелые ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, при обстрелах были повреждены несколько жилых домов, а также опоры линий электропередачи в населенных пунктах Фрунзе и Голубовское. В ведомстве также добавили, что в последнее время фиксируется увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры ЛНР.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева призвала украинскую сторону прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры республики, а также напомнила новому президенту Украины, что действия Киева нарушают международное гуманитарное право.

«Именно в рамках гуманитарного международного права было запрещено обстреливать жизненно важные объекты инфраструктуры, в частности, ЛЭП, объекты водоснабжения. По поводу жилых домов — это просто без комментариев», — сказала представитель ЛНР.

Кобцева также добавила, что представители ЛНР неоднократно призывали Киев к полноценному диалогу, выражая готовность идти на компромиссы ради прекращения боевых действий в Донбассе, однако украинская сторона продолжает игнорировать эти предложения.

«С учетом того, что господин Зеленский неоднократно в своих заявлениях делал акценты на гуманитарную составляющую, хотелось бы сегодня обратить его внимание на эту гуманитарную составляющую: разрушение жилых домов, ранены гражданские лица», — добавила Кобцева.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операции против жителей Донбасса, которые объявили о независимости региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, еще более 23 тысяч получили ранения. Кроме того, жертвами боевых столкновений стали 3,5 тысячи мирных жителей, еще более девяти тысяч получили ранения.