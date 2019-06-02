Советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа появился в Сети

Москва, 2 июня. Оригинал советской копии Договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией, опубликован в Сети. Документ, известный как пакт Молотова — Риббентропа, подписали 23 августа 1939 года.

Отсканированную копию договора разместили на сайте фонда «Историческая память». Помимо самого пакта, выложен секретный протокол к нему. Документы предоставил Историко-документальный департамент министерства иностранных дел РФ.

Оригинал договора напечатан на пишущей машинке. Советская копия пакта содержит текст на двух языках: русском и немецком. На отсканированном экземпляре можно увидеть подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа, сообщает «ФедералПресс». Именно по фамилиям представителей двух стран и получил название обнародованный пакт.

Ранее историки получили доступ лишь к немецкому оригиналу договора. С текстами пакта можно было ознакомиться еще в 1990-е годы, но фотокопия советского экземпляра появилась только сейчас.

Известный историк Борис Юлин проанализировал обе версии и установил, чем они отличаются. Эксперт отметил, что в обнародованной копии напрямую говорится о разделе Польши. Однако специалист сообщил, что публикация не подтверждает полную подлинность.

«Ну, есть привычка вбрасывать что-то фейкоподобное — от этого не избавиться», — сказал историк.

При этом Юлин отмечает, что здесь, скорее всего, другой случай. Эксперт сообщил, что подобные договоренности заключались между разными странами.

«Например, Польша с Германией заключала секретный Договор о ненападении в 1934 году (известно о нем стало в 1935). А в 1938 Варшава участвовала в разделе Чехословакии. И то, что она оккупировала Виленскую область той же самой Литвы. Но это как-то забывают», — рассказал историк.

Эксперт отметил, что при заключении подобных договоров между крупными державами всегда разделяются сферы интересов. Этот принцип действует и сейчас.

«Это разделение сфер влияния — чтобы вторая сторона не восприняла «внешние» действия первой как агрессию», — пояснил Борис Юлин.

Как рассказал специалист, если в договоре о ненападении не расписываются подобные условия, такой документ можно считать «филькиной грамотой». Историк подчеркнул, что пакт не являлся разделом Европы между СССР и нацистской Германией, как считают многие. На самом деле странам необходимо было разграничить сферы влияния, рассказал эксперт KP.RU.