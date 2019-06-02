Сирия, 2 июня. «Ан-Нусра»*** перебрасывает боевиков и вооружение на север Латакии. Исламисты ударили по городу Камхана в Хаме. Курдские радикалы подозреваются в организации взрыва в северной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков на северо-востоке Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: стягивает силы на север провинции Латакия из Идлиба; нанесла удары по городу Камхана в северной части Хамы; подверглась обстрелам САА на юге провинции Идлиб.

Курды: подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Тель-Айша на севере Алеппо; подверглись атаке неизвестных у Дибана в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: предотвратили атаку террористов ИГ1, планируемую на время празднования Ид Аль-Фитра.

Провинция Латакия

Информационное агентство Baladi-News сообщает о том, что сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты в районе Туркоманских гор, атакуя военные объекты боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Под ударом оказались опорные пункты джихадистов недалеко от города Кабана, расположенного у границы с соседней провинцией Хама. Никакой информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Тем временем джихадисты продолжают стягивать силы к прифронтовой полосе. Как передает корреспондент ФАН Ахмад Марзук, в район Кабаны были доставлены несколько единиц бронетехники, партия зенитных установок, а также комплексы РСЗО. Отмечается, что вооружение было переправлено из населенного пункта Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба. Напомним, ранее на северо-восток Латакии также были переброшены более 70 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и порядка 500 радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1. Предполагается, что в ближайшее время боевики могут попытаться перейти в наступление на данном направлении.

Провинция Алеппо

Еще один взрыв прогремел в Северном Алеппо. Согласно сведениям Twitter-канала (HalabTodayTV), сработало взрывное устройство, установленное на мотоцикле в населенном пункте Тель-Айша к северу от Аль-Баба, в котором также детонировало СВУ несколько часов назад. О возможных пострадавших на данный момент не сообщалось. В организации этого взрыва также подозреваются подпольные группы Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких вооруженных формирований в рамках операции «Гнев оливок», которая является ответом на кампанию «Оливковая ветвь» ВС Турции и подконтрольных им группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «спящих ячеек» «Исламского государства»1 предприняли очередную вылазку на занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях. В соответствии с данными, опубликованными военным источником в сети Twitter (DeirEzzor24), группа вооруженных людей атаковала один из контрольно-пропускных пунктов курдов недалеко от города Дибан юго-восточнее Меядина. О возможных потерях в рядах курдов пока не сообщалось. В настоящий момент ведутся поиски налетчиков. Напомним, накануне в Дибане также произошел взрыв, в организации которого также обвиняются боевики террористической группировки.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба продолжают осуществлять боевые вылеты ВВС Сирии. Агентство новостей Masar Press Agency заявляет об авиаударах военных самолетов ВВС САР в районе населенных пунктов Хазарин, Мааррет Хурма, Хан-Шейхун, Кафр-Увейд и Кафр-Небель. В то же время военный источник в сети Twitter (hosienmortadapressnew) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям исламистов «Джебхат Ан-Нусры» на окраинах городов Мейдан Газзаль и Аль-Хубейт. Как известно, силы САР стремятся нанести боевикам как можно больший урон в живой силе и технике, дабы обезопасить ранее освобожденные территории на севере Хамы от регулярных обстрелов с их стороны.

Провинция Хама

На северо-западе от административного центра региона также отмечаются столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Интернет-портал Baladi-News сообщает о том, что исламисты незаконных бандформирований в очередной раз обстреляли город Камхана, подконтрольный правительственным войскам. Данные о возможных жертвах среди гражданских лиц в настоящий момент уточняются. В свою очередь военнослужащие САА уничтожили одного из джихадистов в ходе последних перестрелок в долине Аль-Габ, передает Twitter-канал (123_Skandinavia).

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что подразделениям вооруженных сил Ирака удалось сорвать нападение террористов «Исламского государства», Отмечается, что атака должна была состояться во время праздника Ид Аль-Фитр по случаю окончания поста в месяц Рамадан. Информация о месте проведения готовящегося налета не оглашается. Напомним, несмотря на то, что о полном уничтожении ИГИЛ1 в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, террористы все еще сохраняют присутствие в пустынных областях страны, действуя в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)