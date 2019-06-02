В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН

Претензии Украины к России не имеют никакого правового подтекста; их надо рассматривать в политической плоскости. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Слушания в Гааге

Гражданская война на территории Донбасса, которая была развязана Киевом, никак не регулируется конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. С таким заявлением выступил департамент информации и печати МИД РФ.

По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации». Они были инициированы Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

«Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — сообщает департамент.

В МИД РФ отметили, что природа обвинений Киева в адрес Москвы и возникшие на их почве противоречия между Россией и Украиной не имеют никакого отношения ни к одной из перечисленных конвенций.

«Так, развязанная Киевом гражданская война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — заявили в МИД.

Попытка обвинить Россию

Как отметил сенатор Олег Морозов, у вопроса слушаний «Украина против Российской Федерации» есть правовая сторона. Она заключается в том, что указанные конвенции не применимы к тем ситуациям, под которые украинская сторона пытается их подтащить и тем самым обвинить Россию.

«Но для Украины правовая сторона не имеет никакого значения. Потому что любые инструменты, инстанции, ситуации, в том числе по украинским морякам, которых Киев объявляет военнопленными, государство пытается использовать в политических целях. Искусственно подтащить все эти ситуации под конфликт с РФ», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор выразил мнение, что во всей этой истории доминирует политика, а не право. Поэтому применение указанных конвенций абсолютно бессмысленно. Их необходимо отвергать и с правовой, и, разумеется, с политической точки зрения.