Советник Авакова улетел с Украины с порезанной шеей

Киев, 2 июня. Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, депутат Рады Антон Геращенко покинул страну. В 06.30 по местному времени он был замечен в аэропорту «Борисполь».

По данным украинских СМИ, Геращенко направился на Кипр. Из Киева он улетел на борту лоукостера. При этом из аэропорта в Ларнаке он совершил пересадку, однако, как отмечает издание «Страна», дальнейший путь следования Геращенко неизвестен. Летевшие вместе с советником Авакова пассажиры сообщили журналистам, что у депутата был очень угнетенный вид. Кроме того, на шее у него заметили большой свежий шрам длиной почти семь сантиметров. Рана, по словам очевидцев, была зашита черными нитками.

Напомним, после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, о своем решении оставить должности заявили сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников. Среди них, в частности, оказались глава СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак, премьер страны Владимир Гройсман.

30 мая заявление об уходе Гройсмана в отставку рассматривалось на заседании Рады, но депутаты отказали ему в отставке. За уход премьера проголосовали только 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Гройсмана все равно постигнет участь пятого президента Украины Петра Порошенко. В том, что премьер уйдет, Пушков не сомневается ни на секунду.