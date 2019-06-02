Лавров обсудит с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле

Москва, 2 июня. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим колумбийским коллегой Ольмесом Трухильо 3 июня. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Планируется, что глава внешнеполитического ведомства Колумбии приедет в Россию в рамках рабочего визита, который продлится с 3 по 9 июня.

В первый день поездки Ольмес Трухильо проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«На 3 июня запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые призваны придать новый импульс всему комплексу российско-колумбийских связей, подтвердить взаимное стремление развивать многоплановые отношения между Москвой и Боготой», — подчеркивается в сообщении.

Согласно заявлению МИД России, одной из главных тем встречи станет «ситуация в Венесуэле и вокруг нее». Известно, что Ольмес Трухильо также примет участие в VII заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, массовые протесты начались в Венесуэле в конце января 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя «и. о. президента» Боливарианской Республики. США и ряд стран Евросоюза поддержали лидера оппозиции. По мнению конституционного главы Венесуэлы Николаса Мадуро, Гуайдо является «марионеткой Соединенных Штатов». Президент назвал произошедшее в стране попыткой переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Западные СМИ с самого начала возникновения кризиса в республике искажают реальную картину происходящего в стране. В частности, они заявляли, что «золото Мадуро» якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, и распространяли фейки о мифической ЧВК «Вагнер», которую отправили в республику для защиты президента Николаса Мадуро. Позже сами же СМИ опровергли эти сообщения.