Россия может остаться без Олимпиады из-за допингового дела Данила Лысенко. События дня. ФАН-ТВ

Россию могут отстранить от Олимпийских игр

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Так утверждает британская газета The Sunday Times. Они пишут, что якобы «высокопоставленные чиновники из Федерации легкой атлетики были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна». Одни «если бы да кабы», и, как обычно, никаких фактов. Федеральному агентству новостей свое мнение по этой ситуации высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Начинают мусолить какие-то непроверенные факты, открывают какое-то дело, которое расследует МОК. И при этом ставится вопрос участия целого государства. <…> Сейчас Запад выдает желаемое за действительное», — заявил Джабаров.

В очередной раз без доказательств решили подлить масла в огонь. Все дело в том, что статья вышла практически накануне встречи Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который уже на следующей неделе соберется в Монако и будет решать судьбу российских легкоатлетов. Напомним, вопросы по участию стран в Играх решает исключительно Международный олимпийский комитет (МОК). И после завершения игр-2018 статус России был полностью восстановлен.