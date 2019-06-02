Россия может остаться без Олимпиады из-за допингового дела Данила Лысенко. События дня. ФАН-ТВ

Россию могут отстранить от Олимпийских игр
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Так утверждает британская газета The Sunday Times. Они пишут, что якобы «высокопоставленные чиновники из Федерации легкой атлетики были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна». Одни «если бы да кабы», и, как обычно, никаких фактов. Федеральному агентству новостей свое мнение по этой ситуации высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Начинают мусолить какие-то непроверенные факты, открывают какое-то дело, которое расследует МОК. И при этом ставится вопрос участия целого государства. <…> Сейчас Запад выдает желаемое за действительное», — заявил Джабаров.
В очередной раз без доказательств решили подлить масла в огонь. Все дело в том, что статья вышла практически накануне встречи Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который уже на следующей неделе соберется в Монако и будет решать судьбу российских легкоатлетов. Напомним, вопросы по участию стран в Играх решает исключительно Международный олимпийский комитет (МОК). И после завершения игр-2018 статус России был полностью восстановлен.
Появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии
Израиль объяснил причину ракетного удара по Сирии. Военные заявили, что обстреляли позиции сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой Израилем части оккупированных Голанских высот. Боевая авиация атаковала несколько военных целей, среди которых две артиллерийские батареи, несколько постов наблюдения и разведки, а также батарея ПВО. Израильские ракеты были сбиты системами ПВО. Но в результате удара погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения. Армия Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана «закрепиться в военном отношении» в Сирии. Похоже Америка заразила Израиль привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран без разрешения.
Вспышка лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде. Всего в 2019 году заболели более 30 тысяч человек, из них 21 тысяча — за последние две недели. Летальным исходом закончились 90 случаев. Рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и установившейся сильной жары. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары. Официальные власти принимают меры по сдерживанию их распространения. В свою очередь Роспотребнадзор рекомендует в целях защиты от укусов насекомых носить одежду, максимально закрывающую тело, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно вешать противомоскитные сетки. При ухудшении самочувствия после возвращения нужно сразу обращаться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия.
Опубликованы оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
В Интернете впервые опубликованы отсканированные страницы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Документ также известен как пакт Молотова-Риббентропа. Он был предоставлен Историко-документальным департаментом МИД России и опубликован в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала». Сам договор и секретный протокол к нему даны на двух языках: русском и немецком. В частности, там говорится о том, что стороны обязуются воздерживаться от насилия и агрессивных действий в отношении друг друга, не участвовать в военных союзах, направленных против другой стороны, решать конфликты исключительно мирным путем. Отметим, что текст соглашения уже был известен ранее, но это были лишь фотокопии немецких оригиналов.