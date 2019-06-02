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Власти Финляндии запретили шиповник и волкособов

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Власти Финляндии запретили шиповник и волкособов

Хельсинки, 2 июня. Власти Финляндии запретили ввоз шиповника в страну. Теперь это растение внесено в список вредных и инвазивных растений.

В министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии пояснили, что запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, «но только после трехлетнего переходного периода». Тот шиповник, который уже растет в садах, парках, пляжах и на обочинах финских дорог будут уничтожать в течение трех лет. Для ликвидации больших плантаций рабочие будут задействовать спецтехнику, хотя шиповник можно выкорчевать и вручную, пишет РИА Новости.

Помимо импорта шиповника финские власти запретили также содержание, рекламу и продажу так называемых волкособов (гибрид волка и собаки — прим. ФАН). Правда, тем, кто успел завести себе волкособа до 1 июня, животных все-таки разрешили оставить. Всего, по данным газеты «Известия», в стране Суоми насчитывается порядка тысячи таких гибридов.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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