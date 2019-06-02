Крыша рухнула на сцене рок-фестиваля на Украине, есть жертвы

Киев, 2 июня. Мужчина погиб при обвале крыши сцены во время рок-фестиваля KOZAK Fest, который проходил в Днепропетровской области на Украине. Об этом проинформировала заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова.

В эфире «112 Украина» она сообщила, что во время ЧП пострадали три человека и один мужчина 1971 года рождения скончался.

«Две женщины получили травмы в виде переломов», — отметила Кузнецова.

По ее словам, погибший человек занимался монтажом сцены.

Уголовное дело возбуждено по факту случившегося. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства ЧП.

Напомним, 1 июня в Днепропетровской области во время рок-фестиваля KOZAK Fest обрушилась крыша сцены. Причиной стал сильнейший ураган.

Рок-фестиваль KOZAK Fest проходит на Украине в пятый раз. Это самый масштабный этно-рок фестиваль. В текущем году он проходит в селе Желтоалександровка Пятихатского района. В 2018 году мероприятие посетило около ста тысяч человек.

KOZAK Fest приурочен ко дню победы Богдана Хмельницкого и объединенного войска запорожского и крымско-татарского народов над Речью Посполитой в битве под городом Желтые Воды. Перед зрителями на сцене выступят группы СКАЙ, Друга Ріка, Онука, Detach, Чумацький шлях, Наталка Карпа. В рамках рок-фестиваля пройдет конкурс молодых исполнителей «Музичний герць».