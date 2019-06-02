Стали известны самые популярные у россиян товары

Москва, 2 июня. Россияне стали чаще покупать спортивные товары, стройматериалы, электронику и товары для сада и огорода. К такому выводу пришли авторы совместного исследования «Платформы ОФД» и компании «Геоинтеллект».

Так, по сравнению с весной прошлого года число покупок кроссовок, спортивных брюк и футболок подскочило на целых 30%. На 16% больше россияне стали покупать смартфоны, наушники, умные браслеты и часы. На 14% чаще приобретают наши сограждане и товары для строительства, а также для садово-хозяйственных нужд. В этой категории лидерами стали строительные и садовые инструменты, древесные плиты и лакокрасочные изделия.

По мнению аналитиков, увеличение продаж товаров этих категорий связано в первую очередь с развитием торговли в Сети, а также удобством оформления заказов онлайн.

Как отмечает телеканал RT, ранее эксперты Росстата выяснили, что уже более четверти жителей РФ используют Интернет для покупки товаров и услуг для повседневной жизни. По последним данным, для этих целей Всемирную сеть используют 26,5% россиян.