Фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе появилось в Сети

Москва, 2 июня. Скандальное фото Константина Меладзе, целующего грудь блондинки, опубликовали в социальной сети Instagram. Некоторые комментаторы возмутились поведением супруга Веры Брежневой.

Снимок появился в Stories модели и бывшей участницы проекта «Дом-2» Инессы Шевчук. Затем фотографию разместили на странице Instagram gavrilovnak1.

Некоторые пользователи социальной сети обвинил Константина Меладзе в измене. Другие комментаторы предположили, что на фото вовсе не муж Брежневой, а его брат Валерий. Также существует мнение, что на снимке человек, не имеющий никакого отношения к семье Меладзе. Ни Вера Брежнева, ни сам Константин Меладзе пока не прокомментировали скандальную фотографию.

Напомним, известная певица и бывшая участница «ВИАгры» вышла замуж за продюсера в 2015 году. Церемония была тайной, поэтому на ней присутствовали только близкие люди звездной пары. С предыдущей супругой Константин Меладзе развелся в 2014 году, при этом ходят слухи, что в отношениях с Брежневой он состоял несколько лет, еще будучи в браке.

Поклонники певицы уверены, что Меладзе не может изменять нынешней супруге, поскольку он не раз публично восхищался своей женой и признавался ей в любви. Сама Вера Брежнева призналась, что пара мечтает о ребенке.

Певица уже воспитывает двух дочерей от предыдущих мужей. Старшая, Соня, родилась в 2001 году. Ее отцом стал украинский бизнесмен Виталий Войченко. Кстати, сейчас Вера Брежнева находится в Калифорнии, где проходил выпускной Сони, окончившей школу. Младшую дочь, Сару, певица родила в 2009 году от украинского бизнесмена Михаила Кипермана.