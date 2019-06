Фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе появилось в Сети

А утро начинается не с кофе! На скрине КостяМеладзе что-то потерял в груди блондинки, но это как вы видите не Верунья #галушка !))) #воттакаявечеринка

A post shared by Клара Гавриловна (@gavrilovnak1) on Jun 1, 2019 at 10:09pm PDT