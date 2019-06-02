Матиос назвал Верховную раду Украины «коллективным клоуном»

Киев, 2 июня. Роспуск Верховной рады Украины является обоснованным решением, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

«Верховная рада распущена обоснованно», — сказал Матиос.

По его словам, Рада «за последние полтора года «оскопила» правоохранительные органы путем обрезания их полномочий для достижений в борьбе с коррупцией». Матиос подчеркнул, что в украинском парламенте «есть много вменяемых, разумных депутатов», однако «политическая целесообразность отсутствующей коалиции сделала из государства клоуна».

«Клоуны не могут быть субъектами международной политики, когда ты клоун — ты на паперти, а потому когда государство, которое не имеет субъектности и нет возможности защищать и соблюдать устои государственных инструментов и государственной политики, то это не государство», — объяснил главный военный прокурор Украины.

Напомним, во время своей инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной рады. Он также заявил о проведении досрочных выборов, которые намечены на 21 июля.

По словам главы государства, причиной, побудившей его принять это решение, стало низкое доверие к депутатам со стороны граждан страны. Кроме этого, есть и юридическое обоснование для роспуска парламента, в котором не было коалиции с 2016 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что депутаты Рады думают в первую очередь о себе, а потом уже о проблемах в стране, именно поэтому граждане страны «не уважают парламент».