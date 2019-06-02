Почему Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Лондон обязан выполнить решение референдума; администрация Белого дома негативно относится к Европейскому союзу и пытается его ослабить. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Совет Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 миллиардов фунтов за неисполнение обязательств перед Европейским союзом в связи с Brexit. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

«Трамп сказал, что Британии еще не поздно последовать его совету и «подать в суд» на ЕС, чтобы дать Великобритании больше «боеприпасов» на переговорах», — пишет издание.

Кроме того, глава США рекомендовал назначить в качестве посредника на переговорах между Великобританией и ЕС евроскептика Найджела Фараджа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поддерживает бывшего главу министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра в случае его избрания главой консервативной партии.

Ослабить ЕС

Как отметил Владимир Соловейчик, с точки зрения как британских, так и американских интересов совет президента США Дональда Трампа вполне уместен. Итоги британского референдума очевидны и однозначны, правительство Соединенного Королевства обязано выполнить волю большинства проголосовавших за выход страны из Евросоюза. Причем вне зависимости от того, какими условиями обставят этот выход брюссельские евробюрократы.

«Политика Трампа по отношению к Евросоюзу с первых дней его президентства была негативной. Он заинтересован в росте индекса промышленного производства США, в создании на территории страны новых рабочих мест. Стало быть, Трамп должен чередой торговых войн и конфликтов загасить рост импорта промышленных товаров на американскую землю, что успешно и делает. Вспомним хотя бы, например, его победу в вопросе о таможенных пошлинах на ввоз в США немецких автомобилей», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, учитывая те обстоятельства, что ключевую финансовую и экономическую роль в Евросоюзе играют Германия и Франция, что влияние вернейшего союзника США — Великобритании — в принятии решений брюссельскими евробюрократами всегда было невелико, борьбу за рынки сбыта товаров и получения дешевого сырья никто не отменял. Очевидно, Трамп хочет еще теснее привязать британского союзника к США, еще больше ослабить конкурента в лице Евросоюза. Именно этим и объясняется его совет.

«К тому же Трамп не без оснований надеется, что новое британское правительство будет куда более негативно настроено к Евросоюзу и его структурам, нежели его предшественники — правительства Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. Своей позицией президент США хочет заручиться поддержкой британского общественного мнения и отражающих его тенденции в своих действиях британских политиков. Накануне президентских выборов в США 2020 года такая поддержка будет для Дональда Трампа нелишней», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводило мнение, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не популярна ни в обществе, ни в своей партии. Но в то же время никто из политиков не рискует занять ее место.