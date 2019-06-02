МИД РФ объяснил, почему Киев не может предъявить претензии по Крыму в международном суде ООН

Москва, 2 июня. Россия представит доказательства отсутствия у международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения дела «Украина против Российской Федерации» в Гааге. Об этом заявили сегодня в министерстве иностранных дел РФ.

Это дело было инициировано Киевом в январе 2017 года на основании двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Комментарий МИД РФ был опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Представители министерства подчеркнули, что Москва намерена доказать, что Киев пытается недобросовестно задействовать механизмы конвенций по международному праву для достижения политических целей. При том, что природа обвинений, которые украинские власти выдвигают в адрес РФ, не имеют к этим документам никакого отношения.

В частности, в МИД РФ подчеркнули, что гражданская война, развязанная Киевом в Донбассе, не может регулироваться конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Украины о якобы незаконном воссоединении Крыма с РФ не могут быть предъявлены на основании конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, представители России представят и другие возражения, связанны с неготовностью Киева выполнить обязательные требования, которые согласно упомянутым конвенциям, должны были быть в обязательном порядке соблюдены до обращения в Гаагский суд ООН.

В министерстве пояснили, что Киев даже не пытался решить разногласия с РФ с помощью переговоров или арбитражного разбирательства. Проигнорировала Украина и необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации.

На устных слушаниях, которые пройдут с 3 по 7 июня, РФ будут представлять посол по особым поручениям МИД России и уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права. Помимо них в состав российской делегации войдут представители Генпрокуратуры РФ, СК РФ, Минобороны России, правительства Крыма и Росфинмониторинга.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать легитимность новых властей страны и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против жителей ДНР и ЛНР. Гражданская война в регионе длится вот уже пятый год. При этом киевские власти обвиняют РФ в попытках вмешиваться в конфликт, хотя Москва неоднократно заявляла, что не является его участницей и заинтересована в том, чтобы кризис на Украине разрешился как можно скорее.

Крым вышел из состава Украины также после госпереворота в стране. Жители полуострова провели всеобщий референдум, на котором единогласно поддержали решение о воссоединении с РФ. Киев считает, что волеизъявление народа незаконно и не оставляет своих территориальных претензий на полуостров.