Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей

Москва, 2 июня. Стоимость квартиры покойной певицы Юлии Началовой составляет около 100 миллионов рублей. Об этом рассказал друг скончавшейся исполнительницы шоумен Егор Иващенко.

Иващенко участвовал в различных популярных телепроектах, в том числе в «Фабрике звезд». С Началовой они познакомились на шоу «Один в один», где певица была наставницей артиста.

Юлия Началова делилась с другом не только профессиональными секретами, но и тайнами личной жизни. Как рассказал Иващенко, у певицы были прекрасные отношения с первым мужем, футболистом Евгением Алдониным. Началова считала бывшего супруга самым близким другом. По словам Егора Иващенко, о хорошем отношении к бывшей жене и к дочери свидетельствует шикарная квартира, подаренная футболистом.

«После развода Алдонин квартиру у Юли не забрал, не стал ее делить, как мог, возможно, сделать другой мужчина. Алдонин — абсолютный джентльмен», — отметил Иващенко.

Также артист рассказал, что футболист не забирал дочь у родителей Юлии. Семья устроила совет, на котором было принято решение, что девочка останется с отцом, а бабушки и дедушки будут забирать Веру на выходные, поскольку детям очень важна близость хотя бы с одним из родителей. Иващенко подчеркнул, что Алдонин не тот человек, который будет устраивать скандалы и выкрадывать ребенка, как это происходит, например, в семье Жанны Фриске.

«Здесь абсолютно другая история. Мировая, добрая, светлая. Думаю, они все правильно сделали», — отметил артист.

Егор Иващенко рассказал и о ситуации со вторым мужем Началовой, хоккеистом Александром Фроловым. Юлия Началова занимала у гражданского супруга более 20 миллионов рублей под залог собственной квартиры. Теперь Фролов намерен взыскать эту сумму с родителей певицы. Как отмечает друг Началовой, Фролов ведет себя хладнокровно. Иващенко осудил поведение хоккеиста, который сначала заявлял, что простит долг, а затем начал грозить судом родителям Началовой.

«Если и был между ним и Юлей конфликт, то зачем после ее смерти выносить его в СМИ», — считает артист.

Друг певицы уверен, что Фролов мог встретиться с родителями Юлии без камер и объяснить, что ему нужны эти деньги.

«Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Они бы продали ее и отдали Фролову долг. И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир. Просто надо поступать по совести», — рассказал Иващенко KP.RU.

Кроме того, артист отметил, что друзья Началовой шокированы массовым паломничеством на могилу певицы. Например, поклонники «заряжают» воду и крем возле места захоронения артистки. Егор Иващенко отметил, что Началову не оценили при жизни, хотя она была талантливейшим человеком. Артист считает, что люди могут приходить на могилу из чувства вины за то, что не смотрели клипы и не слушали песни исполнительницы при ее жизни.