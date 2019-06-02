Максакова назвала имя заказчика убийства мужа в официальном обращении к СК РФ

Москва, 2 июня. Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и обратилась к СК РФ.

Сенсационное заявление она сделала в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Максакова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, заявив, что все сказанное ею в передаче является официальным заявлением.

«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ», — сказала Максакова.

Она попросила Бастрыкин взять это дело под свой личный контроль.

Напомним, оперная дива в течение долго времени говорила, что убийцей ее мужа Дениса Вороненкова является ее первый супруг Владимир Тюрин.

Ранее Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед Тюриным. Теперь она называет версию о его причастности к преступлению «беспардонной, наглой, циничной и отвратительной». Максакова пояснила, что дала подписку о неразглашении в кабинете генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Оперная певица обнародовала съемки со скрытой камеры. На кадрах она встречается с Денисом Панаитовым — другом погибшего Вороненкова. Стороны обсуждали судьбу дорогостоящих апартаментов Панаитова в Киеве и элитной квартиры Вороненкова в «Москва-Сити». Поясним, проблемы с жильем начались после того, как Панаитов предложил обменять квартиру Вороненкова и Максаковой на свои аппартаменты в Киеве.

Максакова пояснила, что после убийства Вороненкова сразу позвонила Тюрину, который очень эмоционально отреагировал на ее слова о случившемся.

«Я же ему пожаловалась: тут такая ситуация с квартирой… Как он охнул: «С кем вы связались?». А он так эмоционально прореагировал. Я говорю: «Ты хочешь сказать, что, если бы мы не переписали эту квартиру, Денис был бы жив?». И он мне опять только эту фразу: «Что же вы натворили… Что же вы натворили», — рассказала певица.

По ее словам, старшей дочери Вороненкова от первого брака Кате Панаитов «подсунул расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей».

«Она дала потом заявление, показания, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества», — заметила оперная певица.

Она также подчеркнула, что девушка после сделки пропала. По словам Максаковой, она очень обеспокоена судьбой и местонахождением Кати, которую запугивал Панаитов.

Ранее певица рассказала, что именно Панаитов убедил их уехать в Киев, где сдал семье свою квартиру.

Напомним,экс-депутат Госдумы Денис Вороненков бежал из России на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой. В отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Вороненкова убили на Украине 23 марта 2017 года.