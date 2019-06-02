Познер назвал свое попадание в базу «Миротворца» проблемой Украины

Украина сама придумала сайт «Миротворец», пусть сама с этим и живет. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал известный журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя внесение своего имени в базу скандально известного «Миротворца».

Как передает скандальный сайт, Владимир Познер был внесен в реестр «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью «проникновения» в Крым, «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и прочие обвинения.

Украинский портал «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых приводятся данные журналистов, военных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, к которым применяется определение «изменник родины».

Как отметил Владимир Познер, совершенно понятно, почему «Миротворец» внес российского журналиста в свой список. Телеведущий был в Ялте. И уже сам этот факт не оставил украинцев равнодушными.

«Я приезжал туд, как председатель жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». Я приезжал на один день. Потом вечером уехал. Но все-таки я был в Крыму и, согласно их правилам, таким образом я являюсь врагом Украины. Так я понимаю их отношение к этому. Буду ли я оспаривать их решение? Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя. Комментировать глупости, по-моему, бессмысленно», — высказал ФАН свою точку зрения Владимир Познер.

Ранее в базу «Миротвороца» были внесены многие другие деятели шоу-бизнеса, российские журналисты, артисты, писатели, политики. Многие из них, как и Владимир Познер, были внесены в реестр украинского портала за посещение полуострова Крым. Сам же портал «Миротворец» не является официальным ресурсом.

Несмотря на то, что полуостров воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года после всеобщего референдума, официальный Киев считает, что Крым по-прежнему является территорией Украины. Украинские власти не оставляют своих притязаний на эту российский полуостров.