Познер объяснил, почему попал в базу «Миротворец». ФАН-ТВ

Российский журналист Владимир Познер попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». На сайте поясняется, что телеведущий оказался в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы». Корреспондент ФАН-ТВ связался с тележурналистом, чтобы узнать его мнение о сложившейся ситуации.

«Это совершенно очевидно. В Ялте был финал конкурса «ТЭФИ-Капитал». Я был председателем жюри. Я приехал в день финала и уехал вечером. Это наверняка и есть причина», — рассуждает Познер.

В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ телеведущий отметил, что поездка на Украину не входила в его планы.



«Я вообще не планировал ни до, ни после. У меня никаких дел на Украине нет. Сделали и сделали, комментировать глупости — бессмысленно», — убежден Владимир Познер.

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, политиков, деятелей культуры и других граждан, которых считает «изменниками родины».