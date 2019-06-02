РФ зафиксировала 10 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 2 июня. Россия зафиксировала 10 случаев стрельбы на территории Сирии за сутки, а турецкая часть сообщила о семи случаях нарушения перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.

РФ сообщила о девяти случаях нарушения перемирия в Латакии и одном в Хаме. Турецкая часть зафиксировала семь случаев стрельбы: один — в провинции Идлиб и шесть — в Хаме.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 500 продовольственных наборов и аналогичное количество наборов выдали в лагере «Харем» в провинции Латакия.