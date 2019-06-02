Нетаньяху набирает очки перед выборами, атакуя Сирию из-за оккупированных Израилем Голан

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что их силы накануне поздним вечером атаковали зенитно-ракетную и две артиллерийские батареи на территории Сирии. Утверждается, что эти действия стали реакцией на обстрел, якобы предпринятый со стороны соседней арабской республики. Подробнее о случившемся на границе между странами читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам израильских военных, ими были зафиксированы пуски двух снарядов с территории САР. Они будто бы были нацелены в направлении высоты Хермон, располагающейся на оккупированной Тель-Авивом части Голанских высот.

После этого Израиль решил «ответить». Соответствующий приказ, как стало известно позже, был отдан лично премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Он, являясь по совместительству министром обороны в стране, во время совещания с военными распорядился нанести решительный удар по Сирии.

«Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и будем реагировать с огромной силой на любые акты агрессии против нас», — передали слова премьер-министра представители канцелярии главы правительства.

Израильские силовики добавили, что считают официальный Дамаск ответственным за любые агрессивные действия в отношении еврейского государства с территории САР и что они намерены предпринимать «решительно меры» в таких ситуациях.

В результате, помимо артиллерийских батарей и средств ПВО САР, вертолеты и самолеты ВВС ЦАХАЛ провели бомбардировки по разведывательным и наблюдательным пунктам и другим объектам Сирийской арабской армии (САА) на Голанах в провинции Эль-Кунейтра и под Дамаском. На официальной странице израильских вооруженных сил в Twitter позже было выложено видео, запечатлевшее нападение.

Значительная часть выпущенных ракет была перехвачена системами противовоздушной обороны САР, в том числе в южных предместьях Дамаска, передавало информагентство SANA. Тем не менее избежать потерь целиком не удалось. Под огнем израильских ВВС погибли трое бойцов войск Сирии, еще семь военнослужащих были ранены.

Таким образом, они фактически стали жертвой того, что Тель-Авив незаконно считает большую часть Голанских высот своими и по-прежнему удерживает их под своим контролем вопреки всем резолюциям ООН и международному непризнанию данного факта аннексии. В действительности этот район был и остается территорией САР, заметил в интервью корреспонденту ФАН доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«Надо учитывать, что район Эль-Кунейтры, по которому будто бы велась стрельба со стороны арабской республики, в действительности является частью Сирии. Однако высоты в этой местности и долину Тивериадского озера неправомерно удерживают силы ЦАХАЛ, упорно продолжая игнорировать предписания Совбеза ООН, в соответствие с которыми оккупационные израильские войска должны немедленно уйти оттуда и передать Голаны подразделениям САА. Тель-Авив, несмотря на здравый смысл и позицию почти всего остального мира, все равно считает этот горный район своим», — напомнил наш собеседник.

Настоящая же причина данной новой атаки со стороны еврейского государства на самом деле вряд ли совпадает с заявленной Израилем мотивацией по защите «своих» территорий. Примечательно, что на этот раз Нетаньяху лично отдал приказ стрелять, о чем было заявлено сразу же. Это, безусловно, наводит на мысль, что удары и нужны были лишь для того, чтобы инсценировать решительность израильского премьера накануне парламентских выборов.