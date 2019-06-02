Подросток сжег венки у Вечного огня в ХМАО

Нефтеюганск, 2 июня. Подросток сжег венки у Вечного огня, возложенные к памятнику воину-освободителю в Нефтеюганске. Фотографии произошедшего были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в региональном управлении МВД, совершивший акт вандализма местный несовершеннолетний житель задержан. Подросток отказался объяснить свой поступок, сообщает РИА Новости.

Силовики отметили, что малолетнего вандала привлечь к ответственности не получится, поскольку ему еще не исполнилось 14-ти лет. Однако подростка поставят на учет в органы внутренних дел.

В городском паблике во «ВКонтакте» жители Нефтеюганска возмутились поступком вандала. «Это дно…», «Слов нет. Люди старались, восстанавливали, и вот снова. У кого-то руки просто лишние», — написали пользователи.

Напомним, что подобное происходит в Нефтеюганске не впервые. В апреле молодой человек из Саратовской области бросил венок в Вечный огонь, чтобы погреться. Против него завели уголовное дело.