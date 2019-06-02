Стали известны подробности драки Куценко и Воробьева в туалете ресторана в Москве
Москва, 2 июня. Стали известны подробности драки актера Гоши Куценко и певца Алексея Воробьева в туалете одного из ресторанов Москвы. О потасовке рассказал сам Воробьев.
Оказалось, что драка была постановочной. По словам певца, она была частью сценария, который он сам написал для клипа. В нем певец пытается помешать продаже на торгах картины, похищенной из собора Нотр-Дам перед пожаром. Драку в ресторане снимали без предупреждения, поэтому, по его мнению, многие решили, что конфликт разгорелся на самом деле. Воробье также посетовал, что у него до сих пор болит нога. В съемках также участвовали братья-близнецы Виталий и Дмитрий Савчук. Их, как отметил певец, ему тоже пришлось отколошматить картиной.
«Оказалось, с Куценко не так-то легко справиться», — признался он в комментарии газете KP.RU.
Ранее одна из свидетельниц драки рассказала журналу «Стархит» о том, что звездная компания отмечала окончание съемок клипа в ресторане, а когда приехал Куценко, они с Воробьевым подрались в туалете. При этом толком никто потасовку не видел, мужчин быстро разняли.