Сирия, 2 июня. ВС Израиля ударили по Дамаску и Эль-Кунейтре. В результате взрыва в городе Ракка погибли десять человек. «Нусра»*** казнила семь гражданских лиц в Идлибе по обвинению в сотрудничестве с САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков на севере Хамы и на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила взрыв в городе Аль-Баб на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила семь мирных жителей по обвинению в связях в САА в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в Ракке.

ВС Израиля: нанесли удары по территории Дамаска и Эль-Кунейтры.

Провинция Дамаск

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о том, что израильские военные в очередной раз нанесли удар по территории Сирийской Арабской Республики (САР) на юго-западе от Дамаска и на западе Эль-Кунейтры. Первая атака была успешно отражена сирийскими комплексами ПВО, однако вторая привела к потерям в живой силе. Под огнем оказались две артиллерийские и одна зенитно-ракетная батарея, а также несколько наблюдательных постов, в результате чего, по данным информагентства SANA News, погибли трое военных правительственной армии САР, тогда как еще семь солдат получили ранения. При этом Тель-Авив заявил о том, что обстрел был проведен в ответ на действия сирийских войск, которые якобы выпустили несколько снарядов в направлении горы Хермон, находящейся на контролируемой Израилем территории Голанских высот. На своей странице в сети Twitter премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что лично отдал приказ о нанесении ударов.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что на подконтрольных боевикам «Сирийской свободной армии» (ССА) территориях в северной части провинции произошел взрыв. Детонировало СВУ, заложенное в одном из жилых районов города Аль-Баб, в результате чего пострадали несколько гражданских лиц. Более подробная информация пока уточняется. Источники в рядах вооруженной оппозиции обвиняют в случившемся курдских радикалов, столкновения с которыми нередко разворачиваются на линии разграничения сил сторон.

Тем временем военный источник в сети Twitter (dorarsite) сообщает о том, что российская авиация возобновила боевые вылеты на юго-западе от Алеппо. Под ударом оказались военные объекты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, в районе военной базы « Икарда». Никаких сведений о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» казнили семь мирных жителей по обвинению в шпионаже в пользу сирийского правительства. Вина подозреваемых доказана не была. Как известно «Джебхат Ан-Нусра» активизировала обыски на оккупированной территории после начала активных боевых действий сил САР в Хаме.

Между тем Twitter-канал (jisrtv) сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенного пункта Тель-Аас в южной части Идлиба. В то же время сирийские ВВС атаковали расположения боевиков в районе деревни Басла. Данных о потерях радикалов в живой силе или технике пока не поступало.

Провинция Ракка

В административном центре региона прогремел взрыв заминированного автомобиля. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, инцидент произошел у кольцевой развязки Ан-Наим, в результате чего погибли по меньшей мере десять мирных жителей. Предполагается, что бомба была установлена боевиками «Исламского государства», осуществляющими подрывную деятельность в составе «спящих ячеек». Как известно, очаги ИГИЛ1 все еще сохраняются в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах, тем не менее курды продолжают пренебрегать их уничтожением.

Провинция Хама

На севере Хамы вновь фиксируются вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. По данным военного источника в сети Twitter (MahmodHamway), части Сирийской арабской армии (САА) обстреляли огневые позиции исламистов недалеко от города Кафр-Зета, тогда как авиация САР была задействована в районе Аль-Латамины. Оппозиционные интернет-порталы вновь опубликовали неподтвержденные сведения о потерях, якобы понесенных правительственными силами. Так, Twitter-канал (HalabTodayTV) заявил об уничтожении артиллерийского орудия военнослужащих САА вблизи населенного пункта Шейх-Идрис, освобожденного в прошлом месяце.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)