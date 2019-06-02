Алдонин вывез дочь Началовой за границу

Москва, 2 июня. Бывший муж скончавшейся российской исполнительницы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин отдыхает вместе со своей дочкой Верой, сыном Артемом и второй женой Ольгой в Турции. Видео публикует в своем Instagram супруга спортсмена.

Семья катается на аттракционах и ходит на дискотеки. На роликах часто можно увидеть счастливую и улыбчивую Веру, которая очень тепло относится к своей мачехе.

Ранее стало известно, что Алдонин забрал Веру в новую семью. По его словам, в настоящее время самое главное для него — душевное спокойствие дочери. Позже появилась информация, что девочка сама заявила о желании жить с папой. С дедушкой и бабушкой она постоянно находится на связи.

Футболист заметил, что он принял решение взять девочку в свою новую семью, чтобы рядом с ней всегда находились любящие люди.

Напомним, известная российская певица Юлия Началова ушла из жизни на 39-м году жизни. Причиной ее смерти стал сепсис. Певицу госпитализировали в московскую больницу 11 марта, после чего экстренно перевели в другое медицинское учреждение. Врачи отметили, что у нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее исполнительница Лариса Долина показала видеоклип на песню «Герой не моего романа» в честь скончавшейся певицы. Участие в музыкальном ролике приняли известные российские артисты, им аккомпанировала 12-летняя дочь Началовой Вера.