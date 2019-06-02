В ДНР оценили заявление Савченко о новом проигранном бое за Донбасс

Если бы Киев реально заботился о людях Донбасса, то конфликт давно бы был закончен. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики Александр Матюшин (позывной Варяг).

«Проигранный бой»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик еще одним «проигранным боем» Украины. Как отметила политик, вместо «конвульсий» из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса Киев мог бы сделать шаг в сторону ДНР и ЛНР, вернув людям социальные права. Но это сделано, конечно же, не было.

Другим проигрышем Украины Надежда Савченко назвала отказ Донецкой и Луганской народных республик от гривны и ее замену на рубль.

«Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях», — добавила она.

Провал Киева

Александр Матюшин назвал закономерным признание Савченко о провальной политике Киева в отношении Донбасса.

«Бывшая украинская Жанна д'Арк пока еще, к сожалению, находится в меньшинстве в своем понимании ситуации вокруг конфликта в Донбассе и методов его разрешения. Этот одиозный политик — одна из немногих, кто побывал в ДНР, не боясь ничего. Она спокойно говорила, что считает Донбасс украинским. Все это вызывает уважение. Но с другой стороны, я с трудом себе представляю аналогичную ситуацию с любым депутатом Народного совета ДНР. Для них это было бы просто опасно», — пояснил Матюшин.

Комментируя заявление Савченко, Варяг отметил, что стоит признать ее предложение (возвращение социальных прав) трезвым и расчетливым подходом к вопросу решения конфликта в Донбассе. Если бы украинские власти четко выполняли свои обязательства перед юго-востоком, то конфликт бы давно разрешился в пользу Киева.

«Но современная украинская власть и радикализированная часть украинского общества не дадут в ближайшее время Киеву реализовать этот сценарий, кто бы там ни стал президентом и кто бы ни выдвигал проекты о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Это значит, что война будет продолжаться, а Донбасс будет все больше отходить от Украины и дрейфовать в сторону России», — заключил Матюшин.

Заметим, что Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент в ходе досрочных выборов в Раду.