Израильские военные опубликовали видео удара по Сирии



Иерусалим, 2 июня. Видео ракетного удара по Сирии, в результате которого погибли трое военных Сирийской арабской армии, появилось в Сети. Его распространила израильская армия. Ролик появился в официальном микроблоге ЦАХАЛ в Twitter.

В пресс-службе армии Израиля утверждают, что удары были нанесены в ответ на ракетные пуски САА в направлении горы Хермон (находится на территории Голанских высот, контролируемой Израилем).

По данным сирийского государственного агентства SANA, ранения в результате израильской агрессии получили семеро военнослужащих правительственных войск Сирии. Трое погибли, семеро получили ранения. Израильские ракеты были сбиты системами ПВО.

В конце марта Израиль нанес удары по Алеппо. Снаряды были выпущены по гражданскому аэропорту рядом с поселением Джибрин. Пострадала также промышленная зона Шейх-Наджар.