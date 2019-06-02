Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для долгой жизни

Москва, 2 июня. Человек должен отдыхать не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо в США.

По словам ученых, даже четырехдневный отдых положительно сказывается на здоровье, а вот длительное времяпрепровождение без работы вредно.

Исследование, в рамках которого сотня женщин в возрасте от 30 до 60 лет бесплатно провели шесть дней в четырехзвездочном отеле в Калифорнии, показало, что отдых благотворно влияет на психологическое состояние человека. Ученые заметили, что на седьмой день у участниц эксперимента снизился уровень тревоги и стресса. Также исследование показало, что каникулы меняют активность генов, которые связывают с работой иммунной системы и биохимическим ответом организма на стресс, и уменьшают количество биомаркеров в крови, указывающих на старение организма.

Через несколько лет австрийские ученые решили провести еще один эксперимент и отправили одних добровольцев на горный курорт, а других оставили дома. Результаты исследования доказали, что даже краткосрочные каникулы позитивно влияют на организм. А эффект сохранялся даже через 45 дней после отпуска.

По мнению ученых, люди должны уходить в отпуск через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев. Также они пришли к выводу, что те, кто проводил в отпуске меньше трех недель, умирали на 37% чаще. Исследователи заметили, что проводить в отпуске длительное время не стоит, так как возникает усталость от отдыха.

Ранее американские ученые нашли способ, как не набрать лишний вес во время отпуска. По их словам, те, кто следят за своим весом каждый день, начинают уделять больше времени спорту и правильному питанию.