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Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

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Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Нижний Новгород, 2 июня. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 89 человек. Новые данные сообщила пресс-служба регионального правительства.
 
Уточняется, что 44 пострадавших являются сотрудниками завода, еще 45 человек — жители прилегающих территорий. В больнице находятся 16 человек. Состояние 15 из них врачи оценивают как среднее. Состояние одного пострадавшего остается тяжелым.
 
Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас главная задача медиков — «минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации». 
 
Как сообщалось ранее, серия взрывов в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» произошла 1 июня. После этого вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Все пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь.
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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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