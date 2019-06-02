Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске



Нижний Новгород, 2 июня. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 89 человек. Новые данные сообщила пресс-служба регионального правительства. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 89 человек. Новые данные сообщила пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что 44 пострадавших являются сотрудниками завода, еще 45 человек — жители прилегающих территорий. В больнице находятся 16 человек. Состояние 15 из них врачи оценивают как среднее. Состояние одного пострадавшего остается тяжелым.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас главная задача медиков — «минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации».