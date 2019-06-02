Савченко заявила, что Порошенко и его окружение «наработали на трибунал»

Киев, 2 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко и его окружение «наработали на трибунал».

В эфире телеканала NewsOne она потребовала уголовного наказания для Порошенко. По словам Савченко, есть очень много материалов, которые доказывают вину экс-президента Украины, и их «нельзя спрятать».

«И он (Порошенко. — Прим. ФАН), и его окружение в принципе наработали уже на трибунал. <…> Потому что время было военное», — отметила депутат Рады.

Савченко подчеркнула, что «Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно».

«Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые», – заметила Савченко.

Напомним, в отношении Порошенко на Украине возбуждено несколько уголовных дел, среди которых возможная госизмена из-за провокации в Керченском проливе. Об этом пишет «Газета.ru». В ноябре минувшего года три украинских военных корабля устроили провокацию в Керченском проливе. Бронетанкеры нарушили госграницу РФ, их задержали, а моряков арестовали.

Также было возбуждено дело по факту легализации Порошенко преступных доходов на сумму $300 млн при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Следующие уголовные дела против пятого президента Украины касаются отмывания средств, легализации доходов и «узурпации» им судебной власти.

Отметим, 31 мая Госбюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Политика подозревают в захвате власти, что проявилось в «неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март-май 2019 года». Сам Порошенко заявил, что не боится уголовных дел, которые были возбуждены против него.