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Трое сирийских военных погибли при ракетном ударе Израиля

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Три сирийских военных погибли при ракетном ударе Израиля
Дамаск, 2 июня. Три военных Сирийской арабской армии стали жертвами ракетного обстрела со стороны Израиля. Удар был нанесен по восточному предместью города Эль-Кунейтра. Еще семь человек были ранены.
 
Информацию о погибших и пострадавших от израильской агрессии распространило агентство SANA. Уточняется, что удар был нанесен в 04.10 по местному времени (совпадает с московским). Всего Израиль выпустил несколько ракет.
 
В результате был нанесен и ущерб местной инфраструктуре. Ранее, как отмечает SANA, противник выпустил ракеты и по территории южнее Дамаска, но ПВО Сирии сбили все снаряды. Отметим, что ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по Сирии. Власти израильского государства объясняют это необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в САР. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал удары ВВС Израиля нелегитимными.
 
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Автор: Сергей Петров
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