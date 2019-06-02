В Совфеде отреагировали на угрозу отстранения России от Олимпиады-2020

Запад выдает желаемое за действительное. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Допинговый скандал

Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, которое было открытого в отношении прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

3 августа Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело в отношении Даниила Лысенко за нарушение антидопинговых правил в части доступности спортсмена. Сейчас на российского атлета было наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения.

Как утверждает издание, РФ могут не допустить на Олимпиаду-2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) якобы были «в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, считавшегося претендентом на золото Игр в Токио».

Выдают желаемое за действительное

Как отметил сенатор Владимир Джабаров, как только приближается крупное международное мероприятие, то сразу начинается информационная и политическая атака на Российскую Федерацию.

«Начинают мусолить какие-то непроверенные факты, открывают какое-то дело, которое расследует МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. ФАН). И при этом ставится вопрос участия целого государства. Сейчас на это надо спокойно реагировать, посмотреть, о чем конкретно идет речь. И уже исходя и полученной информации принимать соответствующее решение. Сейчас Запад выдает желаемое за действительное», — констатировал российский политик.

Олимпиада на территории Японии должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил, что Олимпиада-2018 очень много потеряла из-за скандальности. Главный конфликт, по его мнению, был между МОК и ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), из-за чего Россия «попала под раздачу».