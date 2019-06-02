Бразилиа, 2 июня. Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании. Спортсмен утверждает, что стал жертвой вымогательницы.

Видеобращение он опубликовал в своем блоге в Instagram.

«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», — написал он в описании к ролику.

Женщина, утверждающая, что Неймар изнасиловал ее, обратилась в полицию в Сан-Паулу. При этом по ее словам, изнасилование произошло в Париже 15 мая. Правоохранители объяснили, что девушка была очень потрясена, поэтому побоялась регистрировать дело во Франции, напоминает «Газета.ру» .