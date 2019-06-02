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Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании

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Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании
Бразилиа, 2 июня. Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании. Спортсмен утверждает, что стал жертвой вымогательницы.
Видеобращение он опубликовал в своем блоге в Instagram.
 
«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», — написал он в описании к ролику.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Женщина, утверждающая, что Неймар изнасиловал ее, обратилась в полицию в Сан-Паулу. При этом по ее словам, изнасилование произошло в Париже 15 мая. Правоохранители объяснили, что девушка была очень потрясена, поэтому побоялась регистрировать дело во Франции, напоминает «Газета.ру».
 
Ранее телеканал RT сообщил о лишении Неймара капитанской повязки сборной Бразилии. Теперь выводить команду на поле будет его партнер по «ПСЖ» Дани Алвес.
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Автор: Игорь Федоров
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