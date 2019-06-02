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Медведев оценил позицию Украины по минским соглашениям

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Медведев оценил позицию Украины по минским соглашениям

Москва, 2 июня. Стремление Украины по возобновлению минских договоренностей сопровождается устаревшей и «набившей оскомину риторикой». Соответствующее заявление сделал глава кабинета министров России Дмитрий Медведев.

«Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, «заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы». Однако в Москве не видят конкретных действий с украинской стороны и считают, что власти страны поступили бы недальновидно, отрезав все каналы общения с РФ.

«У нас есть и, во-первых, сохраняющиеся дипломатические отношения, и министры периодически встречаются в тех или иных форматах», — резюмировал Медведев.

Напомним, ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил о прекращении своего участия в переговорах по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. Он пояснил, что не станет представлять интересы Киева, так как между ним и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским возникло много разногласий в этом вопросе.

По словам Медведчука, позиция нового главы страны противоречит мирному праву, согласно которому для ДНР и ЛНР предусмотрена автономность.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о выходе из переговоров по Донбассу Медведчука.

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Автор: Ксения Пудовкина
Источник: ВГТРК
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