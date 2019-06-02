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Видео нокаута Джошуа в бою с Руисом появилось в Сети

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Видео нокаута Джошуа в бою с Руисом появилось в Сети

Москва, 2 мая. Мексиканский боксер Энди Руис нокаутировал четырехкратного чемпиона Энтони Джошуа из Британии. Видео опубликовано в Сети.

Спортсмен из Мексики одолел соперника в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Бой проходил на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Энди Руису удалось нокаутировать Энтони Джошуа, который завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе в IBO, IBF, WBA и WBO, в седьмом раунде. 

Для британского спортсмена это поражение стало первым в карьере. Джошуа заявил, что рассматривает абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в качестве соперника, с которым он мог бы встретиться на ринге в следующий раз.

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Автор: Сергей Петров
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