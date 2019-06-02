Минобороны Филиппин заявило о готовности продолжать сотрудничество с РФ

Сингапур, 2 июня. Филиппины продолжат военно-техническое сотрудничество с Россией, в стране не опасаются возможных санкций со стороны США. Об этом заявил министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

По его словам, сотрудничество Филиппин с РФ остается неизменным. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой», — подчеркнул глава ведомства.

Дельфин Лорензана заявил, что в Филиппинах знают о санкционном режиме. Однако, по его словам, эта проблема является вопросом двусторонних отношений России и США.

«К нам это никак не относится», — резюмировал Лорензана.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду на то, что Россия станет главным союзником и защитником его страны.

Ранее филиппинский министр сельского хозяйства Эммануэль Пиньоль рассказал о возможной встрече президента России и главы Филиппин. По его словам, Владимир Путин и Родриго Дутерте могут встретиться в ближайшие месяцы. Одной из главных тем для двух президентов будет перспектива соглашения между Филиппинами и Евразийским экономическим союзом.