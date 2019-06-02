Саакашвили оценил текущее состояние Украины

Киев, 2 июня. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отметил, что Украину нельзя назвать даже «аграрным придатком» Европы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это не правда, на Украине технологические циклы везде остановились», — отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что на Украине есть 130 «потрясающих» военных заводов. Но при этом на предприятиях не производят новых технологий. По мнению Саакашвили, страна не очень скоро будет аграрным придатком Европы. Политик также привел в пример Голландию, которую можно назвать таковой.

«Но при этом мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна — Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны», — заметил Саакашвили.

По его словам, Украина отстает от технологического промышленного цикла и отстанет от аграрного цикла.

Политик напомнил, что, согласно оценкам Всемирного банка, Украина догонит Польшу через 50 лет. Это может произойти в том случае, если Украина будет развиваться нынешними темпам, а Польша будет «стоять на месте».

Напомним, в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в 2017 году он лишил его гражданства, так как политик указал ложные сведения в своей анкете при переезде на Украину. Саакашвили не сообщил о том, что в Грузии в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел.

Экс-президента Грузии депортировали в Польшу. Сам политик заявил, что стал жертвой политического преследования.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение вернуть Саакашвили украинский паспорт. Соответствующее распоряжение он подписал 28 мая.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что в столице Украины почти ничего не изменилось, пока он отсутствовал.