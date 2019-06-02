Минобороны Китая заявило о готовности к торговой войне с США

Сингапур, 2 июня. Китай заявил о готовности к торговой войне с Соединенными Штатами, но при этом государство оставляет открытой дверь для переговоров.

Если США готовы к переговорам, то Китай «оставляет открытой дверь». Соответствующее заявление сделал член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог», которая проходит в Сингапуре.

«Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы», — отметил Вэй Фэнхэ.

По его словам, история двусторонних отношений научила Китай, что «взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу». Министр подчеркнул, что «несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут».

Пекин рассчитывает, что «Вашингтон будет работать на основе принципов взаимной выгоды и неконфронтации», резюмировал Вэй Фэнхэ.

Напомним, в июле 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров в размере 25%. Глава Белого дома обвинил Пекин в нарушении торгового баланса. В ответ Китай ввел пошлины на американские товары.

Ранее директор Института изучения Китая университета Фудань Чжан Вэйвэй заявил, что торговая война, которую США объявили Китаю, прежде всего ударит по ним самим. По его словам, США используют устаревшую систему, истоки которой заключаются в торговой войне между Америкой и Японией 60–80-х годов ХХ века, когда японских товаров в Соединенных Штатах было очень много. Но сейчас производственные цепочки в мире изменились, отметил эксперт.