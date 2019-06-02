Ученые выявили три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Москва, 2 июня. Людям недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем для того, чтобы обезопасить себя от рака кожи, сообщили специалисты американской организации Skin Cancer Foundation.

По мнению ученых, постоянные недосыпы могут повлиять на развитие страшного заболевания. Вырабатывающийся ночью в темноте гормон мелатонин играет в данном случае ключевую роль. Специалисты рекомендуют укладываться спать до 11 часов вечера, чтобы не нарушать секрецию мелатонина и сон. Недостаток гормона и проблемы со здоровьем вызывает именно привычка регулярно засиживаться до глубокой ночи, уверены ученые.

Так, «мормальный» мелатонин, являясь мощным антиоксидантом, способен «поглощать» свободные радикалы лучше, чем витамины А или С, а также играет важнейшую роль в защите кожи от опасного ультрафиолетового излучения

Курение также увеличивает риск развития рака кожи, что показывают многочисленные исследования.

Кроме того, употребление продуктов с вредными ингредиентами, такими как пестициды и токсичные пищевые добавки, также влияют на появление рака кожи. Людям необходимо не злоупотреблять сладостями, избегать жирного пережаренного мяса, а также употреблять сезонные фрукты и овощи.

Стоит обратить внимание на то, что кофе назван лучшим напитком для профилактики рака кожи. Ученые уверены в том, что одна чашка кофе в сутки способна снизить риск развития меланомы на три процента, пишет издание Food.news.