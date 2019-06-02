«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0. События дня. ФАН-ТВ

«Ливерпуль» победил в Лиге чемпионов Столица Испании подверглась британскому нашествию. В Мадриде завершился финал Лиги чемпионов УЕФА: «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Матч английских команд ошеломил зрителей уже на первой минуте: судья назначил пенальти, реализованный Мохамедом Салахом, а вторым голом успех закрепил Дивок Ориги. Для «Ливерпуля» эта победа в главном европейском турнире стала уже шестой в истории и первой с 2005 года. И похоже, что фанаты клуба, празднующие на улицах Мадрида, домой пока что не собираются.

Израиль атаковал Сирию Куда меньше поводов для радости было у жителей Дамаска. Минувшей ночью сирийские ПВО отразили новый ракетный обстрел со стороны Израиля. Тем не менее часть ракет, выпущенных с территории Голанских высот, все-таки поразила южный пригород столицы — без жертв не обошлось, погибли трое военных. По предварительным данным, целью атаки вновь стали объекты группировки «Хезболла», но в очередной раз военные действия Израиль совершил незаконно — без какого-либо на то разрешения сирийских властей.

Выросло число пострадавших в Дзержинске Число пострадавших после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 84. По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас госпитализированы 16 человек, один из них — в тяжелом состоянии. К счастью, обошлось без жертв. Напомним, что накануне несколько взрывов на заводе повредили более сотни зданий в радиусе трех километров — у большинства из них выбиты стекла. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.