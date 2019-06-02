Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Вашингтон, 2 июня. Американские журналисты составили список худших образцов вооружения США, и включили в него стелс-истребитель F-35. Об этом сообщает Business Insider.

По данным журнала, во время реализации программы F-35 стали очевидны многочисленные производственные и технические проблемы истребителя. По результатам проверки Пентагона вскрылись сложности с боеготовностью и надежностью самолета. В то же время стоимость программы по эксплуатации F-35 выросла почти до 1,2 триллиона долларов.

В список самых неудачных образцов военных разработок США также вошли корабли прибрежной зоны LCS, эсминцы класса Zumwalt, авианосцы класса Ford и электромагнитный рельсотрон. LCS, по данным Business Insider, имеют ряд технических недостатков, а их живучесть в условиях конфликта высокой интенсивности вызывает сомнения у экспертов.

У эсминцев Zumwalt есть проблемы с силовыми установками, вооружением и бортовой электроникой. Издание отмечает, что на разработку кораблей были потрачены миллиарды долларов. Тем не менее, эсминцы Zumwalt могут испытывать проблемы даже с незаметностью.

Авианосец класса Ford, по данным авторов списка, имеет «плохую или неизвестную» надежность критически важных для летных операций систем.

На разработку электромагнитного рельсотрона в США потратили 10 лет. Тем не менее, вооружение обладает целым рядом технических недостатков, в том числе значительной энергозатратностью и ограниченной скорострельностью.

Ранее RT сообщила, что адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявил о серьезных сложностях при разработке электромагнитной пушки. По его словам, проект находится «в подвешенном состоянии».