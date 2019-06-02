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Жители сирийской деревни около Дамаска получили гумпомощь от российских военных

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Жители сирийской деревни около Дамаска получили гумпомощь от российских военных

Дамаск, 2 июня. Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям пострадавшей от боевых действий деревни Мадияра. Об этом сообщил глава поселения Юсиф Хамис.

Продуктовые наборы в приоритетном порядке раздавали детям, женщинам и родственникам, погибших сирийских солдат. Также сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили в Мадияру медикаменты. Военные врачи в рамках гуманитарной акции провели осмотр местных жителей.

«Мы благодарим военных России за гуманитарную помощь. Это очень важно, потому что это помощь очень бедным людям», — цитирует Юсифа Хамиса РИА Новости.

Ситуацию в Сирии в конце мая обсудили в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила газета «Известия». Главы государств отметили важность совместной работы для стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб и необходимость эффективных мер по нейтрализации террористических группировок.

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Автор: Виталий Малясев
Источник: РИА Новости
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