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Раскрыта личность девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

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Раскрыта личность девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Мадрид, 2 июня. Полуголой девушкой, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги Чемпионов в Мадриде, оказалась актриса и модель мужских журналов из США Кинси Волански.

Организатором акции СМИ называют русскоязычного блогера Виталий Здоровецкий, который также проживает в США. Здоровецкий опубликовал накануне матча ролик с Волански и анонсировал «сюрприз».

В финале Лиги чемпионов встретились английские клубы «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». В середине первого тайма на поле выбежала одетая в один купальник Волански. Девушку поймали и вывели в подтрибунное помещение стюарды.

По итогам матча со счетом 2:0 выиграл «Ливерпуль».

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: «Чемпионат»
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