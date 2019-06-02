Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались у штаба ЛНА на востоке Ливии

Триполи, 2 июня. Начиненные взрывчаткой автомобили взорвались в городе Дерна около штаба Ливийской национальной армии (ЛНА), пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом со ссылкой на медиков сообщает телеканал Al Arabiya.

Дерна расположена на востоке Ливии. Город несколько лет находился под властью радикальных группировок. Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифа Хафтар объявила о взятии Дерны под контроль в конце июня 2017 года.

В настоящий момент войска Хафтара сражаются на подступах к Триполи, сообщила Газета.ru. Подразделения ЛНА при поддержке ВВС Ливии наступают на юге и востоке столицы.