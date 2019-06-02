Савченко рассказала, как Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Киев, 2 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала очередным «проигранным боем» решение России о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. С заявлением парламентарий выступила в эфире украинского телевидения.

По словам Савченко, Киев мог сделать шаг навстречу жителям Донбасса и вместо риторики по поводу выдачи российских паспортов вернуть им социальные права.

Еще одним проигрышем Украины депутат назвала отказ Донецкой и Луганской народных республик от гривны и их переход на российский рубль. Савченко подчеркнула, что товары на территорию ЛНР и ДНР поставляются из России, поэтому для их оплаты требуется российская валюта.

«Если бы Украина сделала все возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта — над этим надо было действительно работать в Минском формате», — заявила Савченко, отметив, что Киев не сделал ничего из перечисленного.

Президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно документу был упрощен порядок выдачи российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что решение было принято из гуманитарных соображений и у Москвы нет желания создавать проблемы украинской стороне.

В ответ на это Киев заявил об отказе признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. Комментируя решение РФ, ЕС подчеркнул, что возможность введения санкций против Москвы в связи с выдачей паспортов не рассматривается.